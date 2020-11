Il film Mortal Kombat del 1995 ha avuto un impatto duraturo sulla serie di videogiochi, con il co-creatore della serie Ed Boon che ci mostra le skin in arrivo per Mortal Kombat 11 ispirate al film classico di culto.

I personaggi sono stati svelati e sono disponibili

I personaggi sono stati rivelati in un nuovo trailer e sono ora disponibili come parte del pacchetto skin MK Movie. Ha un prezzo di 6/5 euro. Anche queste nuove skin non saranno solo estetiche, poiché gli attori che hanno interpretato i personaggi torneranno per riprendere i loro ruoli dal film.

A settembre, i dataminer hanno scoperto campioni vocali degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson nei panni di Raiden, Johnny Cage e Sonya Blade rispettivamente. Puoi vedere il nuovo aspetto e suono per ciascuno di questi personaggi nel nuovo trailer.

Il primo omaggio al film diretto da Paul WS Anderson è arrivato poco dopo il lancio di Mortal Kombat 11, poiché Shang Tsung è stato aggiunto al gioco come primo personaggio DLC. L’attore Cary-Hiroyuki Tagawa, che ha interpretato il malvagio stregone nel film, è tornato al ruolo e ha fornito la sua voce e somiglianza a Tsung.

Mortal Kombat 11 è recentemente arrivato su PS5, Xbox Series X e Series S, con un nuovo pacchetto Ultimate che presenta immagini migliorate su sistemi di nuova generazione, nuovi personaggi e la tecnologia ” Kross Generation ” che consente il combattimento su più console. Un nuovo film di Mortal Kombat è in fase di sviluppo e include un cast diversificato di attori.

Il film è la più grande produzione mai realizzata in Australia Meridionale e comprende Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena), Josh Lawson (Kano), Jessica McNamee (Sonya Blade) e Hiroyuki Sanada (Scorpion).