Coop e Ipercoop si ritrovano ad avere la meglio sulle dirette concorrenti, grazie al lancio di un volantino complessivamente invitante, sebbene comunque non presenti troppi sconti altrettanto interessanti o di altissimo livello.

Alla base della campagna promozionale dell’azienda troviamo la possibilità di completare gli acquisti, solo ed esclusivamente presso i negozi sparsi per il territorio nazionale; è bene ricordare, infatti, che il cliente non potrà raggiungere gli stessi prodotti online sul sito, ma sarà strettamente obbligato a recarsi personalmente, se possibile, nel punto vendita, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Coop e Ipercoop da sogno: il loro volantino è uno dei migliori

Coop e Ipercoop sono letteralmente da sogno, il loro volantino è uno dei migliori in assoluto, sopratutto per gli utenti che da tempo vorrebbero poter acquistare il Samsung Galaxy A71, un medio di gamma caratterizzato dalla presenza di un buon comparto fotografico, nonché da una batteria capiente e da un ampissimo display AMOLED da 6.7 pollici. Il suo prezzo finale è più che abbordabile, infatti raggiunge 339 euro, naturalmente per la versione no brand con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’alternativa più economica è sicuramente rappresentata dall’Honor 10 Lite, uno smartphone da tempo presente sul mercato nazionale, ed in vendita nel periodo corrente a 139 euro, con servizi Google inclusi nel prezzo. Tutte le altre offerte del volantino Coop e Ipercoop sono disponibili qui sotto.