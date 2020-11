Sono davvero tanti gli utenti che sono in attesa di una MIUI 12 che presenta sostanziali differenze rispetto alla revisione attuale. In lizza per l’ottenimento di tutti i benefici grafico-funzionale troviamo una lista di smartphone Xiaomi e Redmi che assorbono il processo di rollout graduale che porta le novità anche in Italia.

I tempi di approdo delle nuove versioni sono diversificati pertanto si consiglia di rimanere aggiornati dal nostro sito e consultare periodicamente la sezione Impostazioni > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti. Ecco alcune delle novità del sistema e quali sono i device pronti a riceverle.

MIUI 12 in arrivo per questi smartphone

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Per quel che riguarda le nuove funzionalità è posta grande enfasi alla nuova struttura grafico-funzionale che, tra le altre cose, conta anche su: