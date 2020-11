Bennet racchiude in un nuovo interessantissimo volantino sconti mai visti prima, proponendo quindi all’utente la possibilità di spendere il meno possibile sui dispositivi che da tanto tempo vorrebbe poter acquistare ed aggiungere alla propria collezione.

In occasione del Black Friday, infatti, i principali rivenditori del nostro paese puntano a scontare i dispositivi più desiderati, portandoli ai migliori prezzi in circolazione. Anche nel caso di Bennet ci troviamo di fronte un volantino davvero ottimo, valido ovunque in Italia solo fino al 25 novembre, a patto che le scorte non vengano esaurite in anticipo.

Bennet: gli sconti sono da primato

I prodotti su cui vogliamo sicuramente focalizzare la nostra attenzione sono sostanzialmente due: Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone 8. Il primo è il più recente e richiesto dalla community, presenta un prezzo di soli 549 euro, ed è a tutti gli effetti il classico Samsung Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, in alternativa al classico Exynos che vediamo in commercio da questa primavera.

L’iPhone 8 è invece stato pensato per gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino, integra al proprio interno componenti e specifiche leggermente datate, ma può essere considerato un valido compagno di viaggio, considerata la spesa di 299 euro, per coloro che non vogliono impegnarsi troppo e non presentano pretese particolarmente elevate.

Il volantino Bennet lo abbiamo integrato direttamente nel nostro articolo, e lo potete trovare qui sotto come galleria fotografica, almeno per quanto riguarda le parti di tecnologia.