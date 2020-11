Il settore automobilistico sta affrontando i duri colpi di una pandemia che continua a creare ingenti danni in tutto il pianeta. Ciononostante, però, di recente sono emerse delle problematiche che rendono la situazione ancor più pesante. Dopo lo scandalo che ha colpito oltre 700.000 veicoli targati Ford e Renault, negli ultimi mesi sono finite sotto i riflettori anche Toyota e Honda. Scopriamo quindi di seguito cosa sta succedendo.

Toyota e Honda: nuovi problemi colpiscono il sistema Airbag delle vetture

Cominciamo con Toyota. Nel corso degli ultimi mesi il noto marchio Giapponese ha ricevuto centinaia di segnalazioni in merito ad un pericoloso problema legato al sistema che gestisce l’espulsione dell’Airbag. A quanto pare, di fatto, una piccola interferenza elettrica sembrerebbe bloccare quest’ultimo all’interno della sua scocca il che, come possiamo facilmente immaginare, risulta essere un enorme pericolo in caso di incidente. Ad oggi i veicoli apparentemente interessati sono i seguenti:

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

Toyota non si è però nascosta dietro silenzi e smentite. Di recente il marchio ha confermato l’esistenza del problema annunciando che, ben presto, verrà rilasciato un filtro che permette di risolvere il problema.

Passiamo ora in casa Honda. In questo caso il problema sembra essere ancor più pericoloso. A quanto pare, infatti, l’azienda Giapponese ha rilevato su migliaia di veicoli dei livelli di pressione anomali all’interno della scocca metallica in cui è riposto l’Airbag. Quest’ultima, quindi, rischia di generare un’espulsione violenta, tanto da frantumare in migliaia di schegge l’intero contenitore. Ecco di seguito la lista dei veicoli attualmente interessati dal problema: