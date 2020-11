Sono in arrivo ulteriori novità non positive per una serie di abbonati Vodafone. La compagnia britannica ha infatti previsto un ennesimo aumento per i costi delle ricaricabili di alcuni abbonati. Il gestore prosegue quindi nella sua linea di revisione per i listini delle offerte commerciali.

Vodafone, i cambi ora sono per la Fibra: nuovo aumento in bolletta

C’è una grande differenza tra gli aumenti che Vodafone prevede in queste settimane autunnali e quelli che sino ad oggi si sono alternati. La compagnia inglese, infatti, in questa circostanza effettua delle modifiche per le promozioni inerenti il campo della telefonia fissa.

La tariffa colpita dalla tornata di rimodulazione dei costi è la Unlimted Plus. Per alcuni abbonati che in passato hanno scelto questa ricaricabile è infatti previsto un aumento netto di 3 euro sui pagamenti rispetto ai costi delle precedenti bollette. Avendo già soglie di consumo praticamente illimitate, non sono previste modifiche per la quantità dati di connessione internet e per le telefonate.

Non tutti gli abbonati Vodafone che fanno riferimento ad Unlimited Plus subiranno questo aumento di prezzo. Il gestore, infatti, ha selezionato solo una parte del pubblico ed ha comunicato a questa le modifiche a mezzo posta.

Per una novità negativa c’è però anche un cambiamento in positivo. Il gestore inglese nelle scorse settimane ha raggiunto un accordo con AGCOM per offrire maggiori garanzie ai clienti in tema di rimodulazione. Sulla base di tale accordo, tutti i nuovi clienti di Vodafone potranno beneficiare di prezzo bloccato nei primi sei mesi di contratto.