DAZN: gli scontri della domenica in esclusiva, ecco il calendario

DAZN è una di quelle soluzioni che se siete amanti della televisione a pagamento non potete non avere in casa. Certo, si tratta di un qualcosa di inusuale, o almeno lo era fino ha un anno fa quando il servizio era ai primi albori.

Il live streaming in Italia non era mai stato utilizzato a questi livelli, e proprio DAZN ha pensato a mostrare come il tutto potesse essere molto comodo. Tanti eventi sportivi, tra cui anche i più importanti in Italia e all’estero, sono disponibili in esclusiva ogni settimana sulle reti del licenziatario. Tutti possono godere di un abbonamento mensile, il quale risulta ad oggi uno dei più conveniente in assoluto se si tiene conto del rapporto tra qualità e prezzo. Solo 9,99 € al mese per ottenere la soluzione mensile, quella che può essere disattivata in qualsiasi momento senza obbligo di prolungamento.

DAZN: arrivano gli eventi della domenica, ecco cosa potrete vedere in esclusiva assoluta

Oggi che è domenica tutti sono alla ricerca di sport allo stato puro e di certo con DAZN non ne resteranno senza. La giornata risulta fitta di impegni, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di rammentarveli con un calendario ben strutturato.

Ovviamente la lente di ingrandimento oggi si concentra sulla Serie A che vedrà un match importante in chiave salvezza per il Benevento e una partita fondamentale per dare un segnale in alta classifica per l’Inter. Le due sfideranno rispettivamente Fiorentina e Torino.