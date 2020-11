La nota azienda ZTE ha annunciato nel corso delle scorse settimane un nuovo smartphone davvero innovativo, ovvero il nuovo ZTE Axon 20 5G. Quest’ultimo dispone infatti di una caratteristica davvero particolare e moderna, ovvero la presenza di una fotocamera per i selfie nascosta al di sotto del display. Oltre a questa versione, però, l’azienda ha appena svelato una variante con soltanto il supporto al 4G.

ZTE Axon 20 arriva in versione solo 4G

Lo smartphone di fascia medio-alta a marchio ZTE dispone del supporto alle reti di quinta generazione. Il processore montato a bordo è infatti il ben conosciuto SoC Snapdragon 765G di casa Qualcomm. Nonostante questo, come già accennato, l’azienda ha deciso di presentare in queste ore una nuova versione di questo device. Lo smartphone è in particolare lo ZTE Axon 20 ma questa volta è in grado di supportare le sole reti 4G.

A cambiare rispetto alla precedente versione è infatti il processore. A bordo di questa variante è infatti presente il SoC Tiger T618 targato Unisoc. Nello specifico, si tratta di un processore octa core con due Cortex-A75 e sei Cortex-A55 da 2 GHz. Il resto della scheda tecnica e l’aspetto estetico, invece, sono rimasti pressoché invariati. Di seguito vi riassumiamo le specifiche tecniche.