Iliad continua a stupire tutti gli addetti ai lavori per la sua propensione ad una continua crescita. I numeri dell’operatore francese sono in aumento anche durante questa stagione autunnale. Conclusa la compagna della tariffa a scadenza Flash 100, la ricaricabile di riferimento per i nuovi clienti di Iliad torna ad essere la Giga 50. Gli abbonati che optano per questa tariffa, oltre ai già famosi consumi illimitati, avranno anche tre servizi inclusi nel prezzo.

Iliad, i nuovi servizi garantiti con ogni tariffa

Il primo servizio completamente a costo zero previsto delle ricaricabili di Iliad (Giga 50, ma anche Giga 40) è quello delle chiamate verso l’estero. Gli abbonati del provider francese avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali in maniera illimitata e senza spese extra mensili. Allo stato attuale, la lista delle nazioni compatibili con le telefonate gratuite di Iliad prevede oltre sessanta paesi. Da non sottovalutare poi è il secondo servizio, previsto sempre a costo zero, per le offerte di Iliad: la segreteria telefonica. La compagnia francese, in questo caso, si distanzia in maniera netta delle politiche commerciali di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto delle registrazioni in segreteria è infatti gratuito.