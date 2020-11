Iliad vuole consolidare il suo ruolo oramai da leader nel campo della telefonia italiana. Il provider francese ha una base di clienti molto ampia, base raggiunte grazie alle sue iniziative low cost con soglie di consumo allo stesso tempo allettanti. Se tanti utenti scelgono Iliad il merito principale è delle ricaricabili Giga 50 e Giga 40.

Tuttavia, proprio per queste promozioni, nelle scorse settimane e negli scorsi mesi sono emersi alcuni punti da chiarire. Tra le principali criticità imputate ad Iliad vi è la politica sul roaming.

Iliad, crescono i Giga roaming: novità per vecchi e nuovi clienti

Così come altri gestori europei, anche Iliad mette a disposizione del suo pubblico una quantità di traffico internet gratuito per la navigazione dai paesi UE. Non più di qualche mese fa però vi era un problema relativo alle soglie di consumo. La maggior parte degli utenti, infatti, poteva beneficiare solo di 2 Giga per il roaming.

Importanti cambiamenti sono stati previsti dal gruppo commerciale di Iliad per la ricaricabile principale, Giga 50. Già da un anno tutti i clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione 4 Giga per il roaming UE.

Una risposta conclusiva al problema la si è avuta però solo quest’anno. Il gruppo commerciale di Iliad ha infatti previsto una simile modifica ai consumi anche per l’altra promozione, Giga 40. La decisione del team è stata quella di equiparare, in questo senso, le offerte Giga 50 e Giga 40. Sulla base di tutto ciò, anche gli abbonati (sia nuovi che vecchi) con attiva la tariffa Giga 40 potranno beneficiare di 4 Giga per il roaming in Europa.