A partire dal 17 novembre è disponibile anche il quarto capitolo della saga per la Halo Master Chief Collection. Halo è uno sparatutto in prima persona prodotto per la prima volta nel 2001. Nel corso del tempo la saga si è arricchita di numerosi capitoli, spin off e remake. La MCC è una raccolta di tutti i capitoli principali della celebre saga prodotta da 343 Industries.

I capitoli del famoso sparatutto in prima persona sono stati rimasterizzati e adatti in modo da poter implementare le ultime novità tecniche, in modo da dare nuova vita ai capitoli più datati della saga. Dopo Halo 1, 2, 3, Halo Reach e ODST finalmente aggiunto anche il capitolo numero 4, che completa l’edizione speciale.

Halo Master Chief Collection: non una normale collezione speciale

Dopo una lunga attesa dunque rilasciato anche l’ultimo capitolo della raccolta dedicata al PC. La Halo Master Chief Collection può essere paragonata ad un Season Pass; i singoli capitoli possono infatti essere acquistati separatamente, tuttavia acquistando il bundle si potrà godere di un leggero risparmio. Ogni capitolo della saga infatti ha un costo di 10 euro se acquistato singolarmente, eccezion fatta per ODST, il cui prezzo è fissato a 5 euro.

La Master Chief Collection di Halo ha offerto ai giocatori la possibilità di acquistare l’intero blocco di giochi per poi scaricarli una volta rilasciati. Con il quarto capitolo la collezione è finalmente stata completata; non resta dunque che imbracciare il fucile e tornare a indossare i panni i John-117 in giro per la galassia dell’Universo X Box più famoso al mondo.