Bennet non ha pietà delle offerte di Esselunga riuscendo a proporre al pubblico italiano un volantino che potremmo quasi definire assurdo, proprio per la sua capacità di riuscire ad applicare ottimi sconti su tantissimi prodotti di tecnologia generale.

Le offerte della campagna promozionale, esattamente come avevamo visto in passato presso la stessa identica azienda, sono da considerarsi disponibili solamente nei punti vendita in Italia, gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale o altrove sul territorio. Le scorte, non parlando di SottoCosto o di Sottoprezzo, non rappresentano un problema per l’utente finale, non sono quindi limitate.

Bennet: il volantino è assolutamente da capogiro

Il volantino Bennet viene definito “da capogiro” poiché riesce a raggiungere ottimi sconti anche su dispositivi appena lanciati sul mercato italiano, ed appartenenti alla fascia alta dello stesso. Uno di questi è il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone che da tempo convince per la qualità costruttiva e per la prestazioni generali, con il plus rappresentato sicuramente dal processore Qualcomm snapdragon 865 (al posto del solito Exynos), nonché dal prezzo finale non particolarmente elevato, infatti corrisponde a soli 549 euro.

L’alternativa pensata da Bennet è invece un modello Apple, molto più economico e datato, quale è l’Apple iPhone 8. La richiesta finale è in linea con le aspettative, poichè a tuti gli effetti non supera i 299 euro.

