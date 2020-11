Android Auto torna con diverse novità che finalmente ampliano lo spettro di personalizzazione per l’utente finale. Il sistema operativo dedicato alle auto è dunque pronto a cambiare veste, ma in questo caso non sarà uguale per tutti visto che ogni utente potrà personalizzarla a proprio piacimento.

Aggiornatosi ormai da diverso tempo, il sistema è sempre pronto ad innovarsi per andare incontro ai gusti dei suoi utenti: cosa riguarda l’ultimo aggiornamento? Scopriamolo subito.

Android Auto: presto sarà possibile personalizzare lo sfondo a proprio piacimento

Il nuovo upgrade di Android Auto che giungerà presto su tutti i dispositivi implementati nelle auto smart, apporterà all’interno del suo sistema una ventata d’aria fresca. Stando alle maggiori indiscrezioni da parte di Big G, presto gli utilizzatori potranno iniziare a personalizzare la schermata home rendendola più vicina ai propri gusti per mezzo di uno sfondo customizzato.

Non è ancora chiaro se sarà possibile impostare una qualunque foto o ci si dovrà attenere a delle alternative preimpostate. Per il momento, il futuro sembrerebbe essere più vicino alla seconda opzione dato che sono trapelati i primi background (qui per vederli) che svelano delle immagini in alta qualità dagli elementi astratti, quasi materici e dai colori abbastanza saturi e scuri.

Senza ombra di dubbio, nel tempo, se ne aggiungeranno degli altri e chissà: forse arriverà anche l’opzione di sceglierne uno dalla propria galleria personale. Ciononostante, ricordiamo ai nostri lettori che tutto ciò sarà possibile a partire dalla versione 5.8 dell’applicazione di Android Auto, dunque occhio all’ultimo aggiornamento che è stato fatto!