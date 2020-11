Fasteweb è una compagnia italiana nata per la distribuzione dei servizi di navigazione internet domestica. Dopo il successo riscontrato la compagnia ha iniziato ad espandere i propri orizzonti arrivando a creare un ecosistema che comprende la telecomunicazione a 360 gradi. Oltre ad internet dunque Fastweb offre anche sevizi telefonici sia domestici che mobili. Volendoci concentrare esclusivamente sulle promozioni per la rete mobile scopriamo insieme le offerte di novembre.

Fastweb: i migliori piani tariffari di novembre

La promozione Mobile di Fastweb è un piano tariffario all inclusive che comprende minuti per le chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS mensili e ben 50 Gigabyte di traffico dati per la navigazione internet. Il tutto a 8,95 euro al mese senza costi aggiuntivi ne per l’attivazione ne per l’acquisto della scheda SIM. Inoltre l’offerta comprende 4 Gigabyte di traffico dati per la navigazione internet in Europa e Svizzera; a questi si aggiungono inoltre 500 minuti e 100 SMS.

Se si supera la soglia mensile stabilita per la navigazione internet la connessione non verrà disabilitata ma sarà possibile scegliere tra due opzioni distinti. La prima è acquistare 1 Gb extra al costo di 6 euro ( fino ad un massimo di 10 attrazioni mensili); la seconda consiste nell’attivazione dell’opzione 10 GIGA al costo di 6 euro al mese. Se non si sceglierà nessuna delle due opzioni descritte la navigazione verrà bloccata fino al mese successivo. Fastweb comprende anche una promozione Solo Dati composta da ben 100 Gigabyte per la navigazione al costo mensile di 14,95 euro; alla promozione è possibile inoltre abbinare l’acquisto di un modem dietro il versamento di un contributo una tantum di 35 euro.