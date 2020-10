La NSA ha evitato domande sulle backdoor inserite nei prodotti tecnologici sul mercato. L’agenzia di intelligence degli Stati Uniti utilizza backdoor per raccogliere informazioni sugli utenti di elettronica di consumo a loro insaputa.

Le rivelazioni arrivano dopo lo scandalo Edward Snowden. Quest’ultimo afferma che esiste una collaborazione tra aziende tecnologiche e telecomunicazioni per fornire alla NSA modi per spiare gli utenti. Secondo quanto riferito, questo include prodotti di Cisco, Microsoft (tramite Skype), Yahoo e Google. I giganti della tecnologia negano di aver lavorato volontariamente con le agenzie di intelligence.

“Le backdoor sono una minaccia per la sicurezza nazionale e la sicurezza delle nostre famiglie. Infatti, è solo una questione di tempo prima che hacker o criminali in genere le sfruttino in modi che minano la sicurezza nazionale”. “Il governo non dovrebbe avere alcun ruolo nel piantare backdoor segrete”. La NSA ha rifiutato di confermare le pratiche adottate. “Alla NSA, è prassi comune valutare costantemente i processi per identificare e determinare le migliori pratiche”, afferma Anne Neuberger, capo della Direzione della sicurezza informatica della NSA. “Non condividiamo processi e procedure specifici”.

NSA: l’intelligence degli Stati Uniti spia gli utenti, alcune aziende sono d’accordo

La notizia arriva poiché molti governi stanno cercando di abbattere le protezioni delle tecnologie di consumo come WhatsApp e altre applicazioni di chat crittografate. L’intento è collaborare con le forze dell’ordine quando e se necessario. Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, India e Giappone vorrebbero che le aziende tecnologiche fornissero una backdoor per i servizi crittografati.

L’assenza della crittografia end-to-end potrebbe consentire a individui malintenzionati di accedere a conversazioni private. Molte aziende tecnologiche sono tese all’idea di lavorare di nascosto con i governi, secondo quanto riferito a Reuters da un ex funzionario della NSA. Tuttavia, gli sforzi della NSA per incoraggiare la cooperazione sono visti come troppo preziosi per rinunciarvi.