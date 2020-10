A partire dal 13 ottobre prenderà il via la 48 ore del Prime day; durante questi due giorni il colosso dell’ecommerce Amazon regala ai propri utenti degli sconti incredibili. L’evento quest’anno dovrebbe sbaragliare persino il black friday. La crisi economica e la paura del virus, che in un contesto come quello del black friday avrebbe una diffusione incredibile, potrebbero far optare molti utenti per l’acquisto online.

Sono d’altronde in moltissimi che aspettano questo evento per poter acquistare i regali per natale cercando di risparmiare sulle spese. In fondo i Prime day stanno diventando dei veri e propri momenti di culto consumistico, da sfruttare per potersi accaparrare l’articolo che altrimenti sarebbe stato inarrivabile. Ma come trovare l’articolo che ci interessa nel mare di offerte dei Prime day?

Prime Day: come seguire al meglio l’evento Amazon

Il prime day, come detto, avrà inizio alle ore 00:00 del 13 ottobre e durerà per tutte le 48 ore successive. Durante queste 48 ore se davvero ci si vuole portare a casa un affare, un acquisto ad un prezzo davvero vantaggioso, bisogna essere davvero vigili e veloci; il rischio di esaurimento scorte è sempre dietro l’angolo.

Inoltre benché tendenzialmente siano ultraconvenienti come per ogni acquisto online è bene confrontare il prezzo con un altro negozio di ecomerce. Tuttavia il reso gratuito disponibile entro il 31 gennaio 2021 può dare la possibilità di decidere in un secondo momento. A questo punto dunque non resta che completare la propria iscrizione al servizio Prime fornito da Amazon per potersi godere gli incredibili sconti dei Prime day 2020.