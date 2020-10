Alcuni controlli Fisco possono incastrarti per evasione fiscale senza che tu te ne possa nemmeno rendere conto. Qualche bene nascosto sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia delle Entrate potrebbe destare sospetti e far scattare l’allarme degli organismi di controllo che scardinano i tuoi conti e la tua storyline fiscale. Ecco cosa potrebbe accadere.

Cartelle Fisco: ecco i conti che non quadrano che possono rappresentare un rischio

L’arma del Fisco Italiano è puntata verso i contribuenti che si concedono qualcosa di troppo risultano al di fuori dei limiti indicati. Una delle cose che non viene considerata dal contribuente medio è l’acquisto di una nuova auto che viene considerata a tutti gli effetti come un bene di lusso.

Nonostante sia ormai diventata un’esigenza, un’autovettura è categorizzata come bene non primario e sottoposta a serrati controlli fiscali sulla base di una ben determinata serie di valutazioni. Tra le cose prese in considerazione dal Fisco vi è il reddito dichiarato che consente di stabilire se sia o meno possibile per il contribuente permettersi una certa autovettura. Nel caso in cui risulti liquidità non dichiarata o impossibilità di permettersi i rinnovi di polizze assicurative, bollo auto, revisione e carburante scattano i controlli. L’Agenzia delle Entrate potrebbe così intervenire.

La prima fase passa per un questionario che chiede di definire precisamente la propria posizione economica. Un controllo preventivo che viene incrociato con i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in riferimento ai dati tributari. A questo punto c’è l’azione del redditometro che controlla l’effettiva disponibilità economica del soggetto comparando la dichiarazione dei redditi con le spese effettivamente sostenute. Uno scostamento superiore al 20% fa scattare la sirena fiscale con conseguente controllo sulle finanze personali e la loro effettiva disponibilità onde accertare il principio di evasione fiscale.