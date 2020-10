Sono moltissime le truffe organizzate via telefono, per cogliere impreparati gli utenti più sensibili. In particolare in questo periodo di crisi sanitaria ed economica i truffatori cercano di fare leva su moltissimi argomenti per ingannare le persone. Molte di queste chiamate potrebbero arrivare con dei numeri sconosciuti o anonimi. Per questo motivo è sempre meglio controllare prima di tutto chi ci sta chiamando per non essere colti impreparati. Se non lo sapevate infatti, esiste un metodo per scoprire i furbetti che nascondono il numero telefonico ed evitare delle truffe anche molto pericolose. Ecco alcune modalità attraverso le quali potete risolvere il vostro problema.

I modi per scoprire i furbetti che fanno le chiamate anonime

Tra i diversi modi che gli utenti possono usare per scoprire il numero di quelli che ci chiamano con il numero oscurato c’è la consultazione dei tabulati telefonici della propria utenza. Sicuramente una delle modalità più semplici e intuitive, che può essere attuata in pochissimo tempo grazie ai contatti con il call center del proprio operatore o attraverso la propria area personale online.

Se questo metodo non funziona e non riuscite a risolvere il problema, potete rivolgervi in ogni caso al vostro operatore e attivare il servizio Override. Si tratta di un servizio a pagamento, anche molto costoso, per gli utenti più disperati che non possono fare a meno di scoprire i numeri da cui ricevono le proprie chiamate. Consiglio questo metodo esclusivamente agli utenti più disperati dato il costo elevato. Questo servizio vi permetterà di conoscere il numero con numerazione anonima che vi disturba a tutte le ore.

Se invece la situazione è ancora più seria, non vi resta che sporgere regolare denuncia presso le autorità competenti, che provvederanno ad avviare le indagini per risalire ai reati in questione.