Il produttore cinese Oppo avrebbe dovuto presentare uno dei suoi prossimi smartphone di fascia media il prossimo 6 ottobre. Tuttavia, l’azienda ha voluto anticipare i tempi e ha presentato ufficialmente in Vietnam il nuovo Oppo A93.

Oppo A93 ufficiale: display AMOLED e quattro fotocamere posteriori

L’aspetto estetico di questo nuovo smartphone è molto simile a quello di altri precedenti device, come ad esempio l’Oppo F17 Pro e l’Oppo Reno 4 Lite. Proprio come questi due dispositivi, infatti, troviamo un ampio pannello con tecnologia AMOLED e due piccoli fori laterali dove sono posizionate due fotocamere da 16+2 megapixel. Il pannello, in particolare, ha una diagonale pari a 6.43 pollici e integra al suo interno un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. La backcover ospita poi quattro fotocamere posteriori con sensori classici da 48+8+2+2 megapixel.

Nonostante sia presente una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, lo smartphone risulta molto leggero e soprattutto molto sottile. Parliamo infatti di soli 164 grammi di peso e di soli 7.48 mm di spessore. Sotto al cofano, invece, il processore è il SoC MediaTek Helio P95 e a supporto abbiamo un taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno più l’espansione di memoria tramite scheda microSD.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo A93 sarà al momento disponibile all’acquisto in Vietnam in due colorazioni (ovvero la colorazione Black e quella White). Il prezzo di listino ufficiale è di VND 7,490,000, che al cambio sarebbe pari a circa 275 euro. Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero arrivare informazioni riguardo al suo arrivo anche in altri mercati.