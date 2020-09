Play Store: Google offre oggi agli utenti Android 7 app a pagamento gratis

Il segreto di Android in quanto sistema operativo mobile è certamente la versatilità, la quale risulta una delle qualità più ricercate dagli utenti, soprattutto quelli più esperti. Stiamo parlando infatti di una piattaforma che negli anni ha acquisito tantissime novità grazie ai tanti aggiornamenti promossi da Google. Molti di questi hanno riguardato il Play Store, vera e propria super star del sistema operativo Android.

Sono tante infatti le persone che adorano incondizionatamente il market del robottino verde, il quale permette di scaricare contenuti di varia natura. All’interno del Play Store è infatti possibile trovare applicazioni e giochi di altissimo livello, le quali finiscono spesso per essere scaricate anche in promozione. Proprio oggi infatti ci sono dei titoli a pagamento che possono finire gratis sugli smartphone degli utenti. Ovviamente tutto ciò durerà per qualche giorno, per poi vedere tutto ritornare a pagamento.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: il Play Store permette di scaricare gratuitamente diversi titoli a pagamento solo per questa giornata

All’interno del Play Store di Google gli utenti Android possono scaricare gratuitamente applicazioni e giochi a pagamento. Tutto ciò sarà possibile solo per questa giornata, visto che da domani tutto ricomincerà a tornare a pagamento. Potete trovare tutti i titoli in questione con tanto di link diretti per il download: