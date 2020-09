Finalmente anche il colosso Vivo ha deciso di voler entrare di petto nel mercato dei medi di gamma. L’azienda ha infatti proposto due nuove soluzioni molto interessanti.

Per la precisione sono stati presentati da pochissimo i nuovi Vivo V20 e Vivo V20 Pro, due dispositivi caratterizzati da un buon hardware. Scopriamo insieme l’intera scheda tecnica di entrambi i device.

Vivo ha finalmente lanciato due dispositivi di media gamma

Dando un’occhiata alle caratteristiche tecniche di Vivo V20 Pro, notiamo un display AMOLED da 6.44 pollici, la presenza di un hardware di tutto rispetto, con un SoC Snapdragon 765G. A questo, poi, si affiancano anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Osservandolo meglio, a livello estetico, notiamo forme piuttosto classiche, con il modulo fotografico posteriore che assomiglia molto a quello presente sugli ultimi Samsung Galaxy, ospitando ben tre sensori. Quello principale è da 64MP.

Nella parte alta troviamo un notch, ormai quasi abbandonato da tutti i produttori, che ospita ben due selfie camera. Troviamo, dunque, un obiettivo da 44 MP ed un sensore secondario, con camera grandangolare, da 8 MP. Al momento, quindi, il prodotto è stato lanciato solo in Thailandia, al prezzo di 14.999 THB, circa 410 euro al cambio attuale.

Sul modello “base”, ovvero il V20 non sappiamo moltissimo, al contrario del primo. Sotto la scocca si farà spazio un processore Qualcomm Snapdragon 720G anch’esso accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non manca, poi, una camera posteriore principale da 64MP, così come una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ulteriori dettagli, così come il prezzo, pare che verranno comunicati in seguito. Vi terremo sicuramente aggiornati su qualsiasi novità futura.