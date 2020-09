Netflix è una piattaforma di streaming video che offre una varietà di titoli davvero molto ampia. Nel passato periodo di lockdown l’uso della piattaforma è stato davvero molto ampio, tanto che diverse serie hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Possiamo trovare davvero di tutto sulla piattaforma: film, documentari e serie TV sempre all’avanguardia, e i fan sembrano non stancarsi davvero mai. Le ultime sono decisamente le più seguite in assoluto, e tra queste possiamo trovare tre serie TV in particolare davvero molto seguite, ovvero Suburra, Sex Education e After Life. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità riguardanti le suddette fiction.

Netflix: Suburra tornerà su molto presto, After Life e Sex Education l’anno prossimo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Suburra. Proprio recentemente ci è giunta la notizia che la terza e ultima stagione dell’amatissima serie crime italiana, la quale era tardata ad uscire a causa del Coronavirus, arriverà sulla piattaforma Netflix ufficialmente il 30 ottobre. Ad effettuare questa comunicazione sarebbe stata la produzione stessa attraverso un breve video annuncio.

Continuiamo parlando di After Life. La stand up comedian americana di Ricky Gervais sembra aver avuto un successo davvero molto ampio, tanto da aver stupito numerosi fan. La serie non dovrebbe tornare su Netflix prima del 2021 con una seconda stagione.