Netflix continua ad essere al centro delle discussioni in merito ai suoi continui aggiornamenti di catalogo. La piattaforma è amata per la sua innumerevole scelta di contenuti multimediali, ma purtroppo in alcuni casi è anche obbligata ad eliminare alcuni titoli.

In alcuni casi la causa sono i diritti d’autore precedentemente acquistati ormai scaduti, in altri casi si tratta di un titolo che ha riscosso poco successo, in altri casi semplicemente si tratta di serie televisive ormai concluse. Insomma, per un motivo o per un altro ci sono delle scadenze anche per questo fine Settembre e in numerosi hanno segnalato alla piattaforma di non essere affatto contenti.

Netflix: contenuti in scadenza, ecco quali sono i titoli

Sulla piattaforma di streaming online sono i seguenti contenuti in scadenza:

17 Settembre: ultimo giorno per Ip Man 3 (film);

21 Settembre: Smosh: il Film ;

22 Settembre: Trolls (film);

24 Settembre: Sex Crimes: Giochi pericolosi (film);

25 Settembre: Restless Creature: Wendy Whelan (documentario);

27 Settembre: Jukai- La foresta dei suicidi (film);

30 Settembre: Whiplash (film), One Punch Man (serie televisiva), Intervista col vampiro (film), L’avvocato del Diavolo (film), IT (film), Eighth Grade (film), Mean Streets (film), The Mask You Live In (documentario), Wonder Woman (film), Misterioso omicidio a Manhattan (film), Ice Guardians (documentario), Chiamatemi Francesco (serie tv), Julieta (film), Mio Fratello è figlio unico (film), Chi ha paura delle streghe? (film), I padroni del paradiso (serie tv), Tokyo Idols (documentario), Another Cinderella Story (film), Annabelle 2: creation (film), Lights Out – Terrore nel buio (film), Dear John (film), Never back down – Combattimento letale (film), Insospettabili sospetti (film), La legge della notte (film), Halloween: 20 anni dopo (film) e Shark Tale (film).