L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha stimato l’arrivo di cinque asteroidi entro questa settimana. Rilevare corpi astrali con diametri simili non richiede certamente grossi impegni per gli astronomi. Ma possono essere un pericolo per la Terra ed i suoi abitanti? Ecco che cosa è stato detto e stimato dagli scienziati.

Asteroidi: in arrivo un gruppo di rocce minacciose

Il gruppetto di rocce individuate dagli astronomi europei riporta dimensioni comprese tra 10 e 70 metri di diametro. A rivelare l’incursione in prossimità del nostro pianeta è stato il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) della NASA.

Il sistema di geo-tracing dell’Agenzia ha stimato l’apparizione di una conformazione denominata 2020 RJ le cui caratteristiche morfologiche sono da ricondurre ad una struttura avente ben 42 metri di diametro ed il cui passaggio è stato verificato per la giornata di ieri ad una distanza di soli 1,2 milioni di km dalla superficie. L’altra roccia è stata chiamata 2020 RW e si appresterà a fare capolino dalla Terra il 10 Settembre 2020 seguita a ruota da 2020 RM che disterà da noi soltanto un milione di chilometri.

“Un visitatore ancora più grande è quindi atteso sabato: 2020 RM15, la roccia che si stima possa raggiungere i 75 metri di dimensione, si approssima alla Terra viaggiando alla velocità di 9,78 chilometri al secondo. Infine l’approccio ravvicinato sarà portato da 2017 US.”

L’ESA rileva che fino al 95% dei corpi spaziali che misurano oltre un chilometro di diametro possono essere individuati dalle autorità mentre la maggior parte dei corpi più piccoli rimane fuori dall’occhio dei radar. Cosa che potrebbe generare una situazione incontrollabile in vista di una potenziale caduta imminente sulla superficie terrestre. Questo è il caso del piccolissimo PT4 2020 passato per la Terra questa settimana. Per quanto modesto avrebbe potuto causare tanti danni. Serve un nuovo piano di difesa per salvaguardare la Terra considerando il passaggio della nuova minaccia 99942 Apophis di cui si è parlato a questo indirizzo.