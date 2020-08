Alcuni telefoni riescono a non perdere valore nonostante il tempo abbia segnato in modo indelebile la loro dipartita tecnica. Non si possono usare certo per chattare su WhatsApp oppure per guardare il prossimo Lucifer 5 su Netflix. Semplici e diversamente moderni ma pagati a peso d’oro da una ristretta cerchia di appassionati. Su forum e siti d’aste imperversa la battaglia per l’accaparramento dei modelli storici che hanno segnato un’epoca tecnologica importante. Ecco quali sono gli esemplari senza data di scadenza.

Telefoni che valgono una piccola fortuna: trovarne uno potrebbe renderti ricco in meno di un secondo

Apri quel benedetto cassettino e cerca uno di questi telefonini rari. Perché dovresti? Perché potrebbero renderti ricco velocemente.

Mobira Senator di Nokia, ad esempio, non è qualcosa che ci si può portare in giro per le vie del Corso. Ben 3 Kg per un aggeggio pieno di circuiti e valvole che difficilmente può tornare di moda. Datato anni ’80 somiglia molto ad un imponente soprammobile di cui liberarsi al più presto. Puoi farlo senza pagare. Anzi, potresti essere pagato almeno 1000 Euro.

Stesso identico valore viene attribuito al DynaTac 8000x di Motorola. Più leggero con appena 1 Kg di peso. Il primo telefono mobile della storia tecnologica. Prodotto in appena 300.000 esemplari rappresenta, ad oggi, uno dei telefoni più rari che si può trovare nel mercato vintage. Come già detto, potresti ottenere fino ad un migliaio di euro.

iPhone 2G potrebbe sembrare fuori contesto. Un primitivo smartphone, eppure uno smartphone. I fan della grande mela addentata potrebbero averne un intero stock ben conservato. In tali condizioni è facile stabilire un prezzo di riserva minimo da 1000 Euro con cifre che potrebbero superare di molto questa aspettativa.