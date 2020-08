L’entusiasmante fascino del Signore degli Inferi Lucifer, il 21 agosto del 2020 è entrato nelle nostre case con presunzione, provocando molteplici reazioni positive da parte dei fan più accaniti. Ad appena 5 giorni dall’arrivo della serie televisiva, è ancora troppo presto per lanciare degli spoiler. Essa è composta da 16 episodi di cui solamente 8 sono andati in onda, pertanto non sappiamo ancora quando usciranno le restanti. Al momento affrontiamo la prima parte della quinta stagione.

Lucifer: quando arriverà la seconda parte della quinta stagione?

La notizia della nuova stagione non era poi tanto incognita, in quanto Tom Ellis (nei panni di Lucifer) aveva annunciato ai fan l’ipotesi del ritorno: “Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lasciano con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine. Penso che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo vedere cosa ne pensa Netflix“.

D’altronde in passato la serie ha già resistito alle intemperie di molteplici piattaforme, come per esempio alla rimozione della medesima. Pertanto non sarà il virus pandemico a fermarla. Anche il co-showrunner Joe Henderson tranquillizzò i suoi fan affermando: “A tutti i Lucifan che si chiedono quando esca la prima parte della stagione 5, lo sapremo quando lo saprete anche voi! La post-produzione procede a rilento causa Covid. Stiamo procedendo abbastanza bene. Speriamo di avere una risposta da darvi al più presto!”.

Insomma, per chi intanto volesse godere dei primi 8 episodi, questi sono già disponibili su Netflix. Per quanto riguarda invece la seconda parte di Lucifer 5, senza dubbio non ci lascerà a bocca asciutta.