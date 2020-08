Avrà un totale di sei fotocamere ed il design più elegante dell’anno, riprendendo quanto pronunciato dall’azienda a proposito di OPPO F17. Il suo obiettivo? Quello di essere il miglior smartphone per catturare foto-ritratto.

Il lancio di OPPO F17 è previsto per il mese di settembre. Ci sarà anche una variante Pro, che godrà di più RAM, un migliore comparto fotografico ed un display forato. Per il modello standard, invece, l’azienda ha optato per un notch a goccia.

OPPO F17 presenterà, in totale, ben sei fotocamere. Quattro sul retro e due sul davanti, tutte supportate da nuovissimi algoritmi AI per realizzare scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi situazione. La fotocamera esterna si compone di un sensore principale da 48 MP, mentre la doppia fotocamera interna può contare su di un sensore da 16 MP ed un sensore di profondità da 2 MP.

Tra le funzionalità supportate, anche quella di AI Super Clear Portrait che, facendo ricordo all’intelligenza artificiale migliorerà la chiarezza dei tratti del viso; quella di AI Super Night Portrait, che provvederà a migliorare notevolmente la qualità dei selfie scattati in notturna; e AI ​​Color Portrait, che separa il soggetto dallo sfondo colorando quest’ultimo in bianco e nero.

Nelle ultime settimane sono trapelate in Rete molte informazioni riguardo la scheda tecnica di OPPO F17 e OPPO 17 Pro.

OPPO F17: sei fotocamere e corpo sottile, ecco le caratteristiche

Per quanto riguarda il modello standard, questo dovrebbe essere dotato di un display sAMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia. Ad alimentare lo smartphone ci penserà il SoC Qualcomm Snapdragon 662, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Del comparto fotografico si presume ci sarà una selfie-camera da 16 MP ed una quad-camera esterna da 16 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP. La batteria dovrebbe essere da 4.000 mAh e supportare la ricarica rapida VOOC Flash Charge a 30W. Avrà uno spessore di 7,45 mm e peserà appena 163 grammi.

Quanto alla variante Pro, invece, questo dovrebbe presentare uno schermo da 6,43 pollici con foro per la fotocamera anteriore. Probabilmente, OPPO F17 Pro sarà alimentato dal processore MediaTek Helio P95, accompagnato 8 GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione interna, mentre il comparto fotografico dovrebbe comporsi in questo modo: 48 MP + 8 MP + 2 Mp + 2 MP per la fotocamera esterna, e 16 MP + 2 MP per quella interna. Questo, infine, avrà uno spessore di soli 7,48 mm.