Molti pensano che serva ingranare una marcia in più nell’emisfero dei sistemi operativi mobile. Anche per Google il suo Android potrebbe aver fatto il suo tempo. In programma c’è l’idea di un OS completamente riscritto valutato anni or sono ed ora quasi pronto per l’implementazione diretta sui dispositivi del futuro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Android addio: ecco cosa sta per arrivare

Sono anni che BigG valuta il suo Google Fuchsia. Sicuramente ne avrete già sentito parlare. Si tratta di un OS Mobile che prende le distanze dall’idea del robottino verde con kernel Linux. Non è mai stato presentato per vie ufficiali ai suoi vari I/O ma un nuovo pezzo si prepara a completare il puzzle dopo l’assegnazione della certificazione Bluetooth da parte dello Special Interest Group (SIG).

Questo nuovo obiettivo testimonia l’esigenza di procedere in tutt’altra direzione rispetto ad Android. Il progetto è ancora un work-in-progress ma tra non molto potrebbe diventare il sistema operativo mobile di riferimento per tutta una categoria di dispositivi in via di rilascio.

L’obiettivo finale è quello di copiare Apple finalizzando l’idea di un prodotto che consenta di realizzare una comunicazione efficace con gli altri dispositivi della stessa famiglia. da precedente documentazione abbiamo inoltre appreso che il “Google Sapphire 1.0 Bluetooth Core Host Solution“ altro non è che il nuovo protocollo di comunicazione wireless per il Bluetooth di Fuchsia. Niente di trascendentale fino a questo momento ma da Mountain View sono attese interessanti novità inedite. Saremo qui per scoprirle e documentarle insieme. Seguiteci per ulteriori approfondimenti.