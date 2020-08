Google impazzisce di brutto scegliendo di offrire app Gratis nel Play Store. Generalmente proposte del genere ci costringono a mettere mano al nostro portafogli virtuali con spese che possono variare da pochi spiccioli a tanti Euro. Spesso ci riduciamo ad aspettare il momento giusto per scaricare tutto senza costi. Il momento per sfoltire la nostra Lista dei Desideri è finalmente arrivato. Approfittiamo delle clamorose offerte Android.

App da scaricare Gratis oggi nel Play Store di Mountain View

Partiamo col dire che non c’è molto tempo. Come in altri casi, infatti, c’è un limite di tempo entro il quale è possibile fare il download gratuito delle utility e di tutte le altre applicazioni come giochi ed opzioni per la personalizzazione del telefono. Senza dilungarci troppo in chiacchiere ecco la lista ufficiale delle proposte Free del giorno.

Hills Legend: Action-horror (HD): uno sparatutto in prima persona dall’ambientazione terrificante. Un horror game, come suggerito dal titolo. Il gameplay sarà un mistero dall’inizio alla fine. Esplora corridoi angusti e sotterranei sinistri e svela i misteri.

JPEG Optimizer PRO con supporto PDF: uno strumento che serve per comprimere le immagini pesanti in modo tale da renderli disponibili per l’invio tramite email o il salvataggio in locale su scheda microSD. Possiamo salvare le foto aggiungendole ad un archivio ZIP o tramutandole in formato PDF leggibile ovunque.

Video Live Wallpaper: ideale per i maniaci dell customizzazione mobile. La nuova app Premium consente di impostare qualsiasi video in formaot .mp4 in uno sfondo dinamico. Un semplice applicatore di fondi live che usa le funzioni OpenGL per ottimizzare il consumo di batteria garantendo una visualizzazione personalizzata unica nel suo genere.

File Manager Pro 2020: consente di gestire efficacemente i propri file da un unico posto. Sposta, elimina, rinomina e trova tutto ciò di cui hai bisogno con un semplice click su qualsiasi dispositivo anche tramite connessione FTP.

Come già detto occorre darsi una mossa affinché le offerte non decadano per tornare a prezzo pieno. Ulteriori promozioni sono previste in vista del fine settimane: Seguiteci sul nostro sito e sui nostri canali per attingere al forziere di app gratuite pubblicate regolarmente nel Play Store per smartphone e table del robottino verde.