Non hai bisogno di aprire la cassaforte per entrare in possesso di un moderno ed intrigante Galaxy Z Flip Phone da migliaia di euro. Basta aprire un cassettino della tua scrivania che nel caso in cui celi uno di questi telefoni storici ti consentirà di azzerare la spesa per il passaggio ad uno smartphone d’eccellenza a tua scelta. Ecco quali sono i dispositivi che non stai usando ma che potrebbero nascondere un vero e proprio tesoro.

Telefoni d’oro: torna la moda del vintage

Mobira Senator. Mai sentito? Se non hai vissuto negli anni 80 è molto probabile. Edito da Nokia, questo mostro con cornetta pesava appena… 3Kg. Più ingombrante e pesante di qualsiasi laptop moderno. Non proprio un esempio di mobile phone. Oggi lo si trova ancora ma costa almeno 1000 Euro: Quel soprammobile in cantina potrebbe essere proprio lui?

Più discreto e solo leggermente più moderno il Motorola DynaTac 8000x color bianco e dal peso di 1 Kg. Il primo telefono mobile riconosciuto della storia. Ne vennero prodotti soltanto 300.000 esemplari a livello planetario, cosa che li rende pezzi unici riscattati ad un minimo di 1000 Euro su forum e negozi online di antiquariato elettronico.

Sicuramente hai avuto per le mani un iPhone 2G. In apparenza sembra non possa avere nulla a che fare con questi dinosauri tecnologici. Eppure il brand della grande mela rosicata rientra nella categoria degli old phone avendo alle sue spalle oltre un decennio di storia. Decisamente più contemporaneo dei precedenti dispone di un display LCD a colori e funzioni avanzate che valgono per i collezionisti e gli intenditori qualcosa come un migliaio di euro.