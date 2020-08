Un passo importante viene compiuto da Equitalia, nonostante l’economia italiana sia tutt’altro che florida, sopratutto dato il periodo storico che stiamo attualmente attraversando. Le cartelle esattoriali, i debiti e le multe (nonché gli interessi di mora), vengono completamente azzerati dall’ente.

Una recente valutazione della Corte di Cassazione ha portato ad una storica vittoria da parte degli evasori fiscali, proprio nei confronti di Equitalia, secondo l’ordinanza n.28072/2019, i contenziosi maturati nel periodo storico 2010 – 2019 vengono cancellati completamente, a patto che la somma contestata sia inferiore ai 1000 euro.

Equitalia: le cartelle esattoriali vengono azzerate

L’indignazione da parte delle popolazione italiana è tantissima, sopratutto da parte di tutti gli onesti cittadini che annualmente versano le tasse, o da coloro che si sono visti recapitare una cartella esattoriale ed hanno risolto la propria posizione pagando quanto dovuto.

L’azzeramento, lo sottolineiamo, corrisponde solamente ai contenziosi del periodo 2010-2019, a favore è sempre stato il leader della Lega Matteo Salvini, felice della risoluzione, proprio per cercare di alleggerire il peso fiscale sulle spalle delle famiglie italiane profondamente colpite dalla crisi.

Il premier Giuseppe Conte, invece, la pensa diversamente, in una intervista rilasciata “Il Fatto Quotidiano” si è dimostrato profondamente indignato: “la decisione della Corte di Cassazione crea un terribile precedente per tutte le eventuali future problematiche, in tema gestione dei capitali; soprassedere su questa questione potrebbe rappresentare un incentivo al reato per tantissimi altri consumatori“.

L’ingiustizia ha trionfato, nonostante tutto continuate sulla retta via, poiché chi infrange la Legge non resterà sempre impunito, prima o poi i nodi verranno al pettine.