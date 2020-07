La notizia era nell’aria da tempo ma adesso è giunta l’ufficialità, le misure di contenimento della pandemia di coronavirus si protrarranno fino al 31 luglio. Confermate dunque le regole già stabilite alla fine del periodo di lockdown. Fino alla fine di luglio sarà obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi chiusi come i ristoranti; si continuerà ad applicare anche il principio del distanziamento sociale per almeno un metro di distanza.

Il prolungamento delle restrizioni ha portato con se anche il rinvio dell’apertura delle discoteche al chiuso; i locali non potranno accendere le casse prima del 31 di luglio, il tutto, salvo ulteriori proroghe. Ancora incerto invece il discorso sullo stato di emergenza; il ministro della salute Roberto Speranza ha recentemente dichiarato: “Al momento nessuna decisione è stata assunta sulla proroga dello stato di emergenza; dovrà riunirsi il Consiglio dei Ministri e il Parlamento dovrà essere protagonista in qualsiasi decisione”.

Coronavirus: le novità dal 14 luglio

Tra le principali novità che sugli allentamenti alle restrizioni la possibilità di portare il bagaglio a mano durante i voli aerei. Il divieto di trasportare il bagaglio a mano, benché possa sembrare una misura secondaria, aveva un preciso scopo; a spiegarlo la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Questo aspetto, anche a me era sembrata una misura anomala che è stata assunta dalle linee aree e aveva una sua ratio; nel momento in cui si mettono i trolley nelle cappelliere si producono assembramenti e contatti.”

Anche sul fronte delle ferrovie continuano ad essere applicati i sistemi di prevenzione; nelle stazioni saranno disposti dispenser per il disinfettante per le mani e il personale di terra avrà a disposizione i termoscanner per la misurazione della temperatura corporea.