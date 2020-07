Da anni, ormai, le truffe digitali e non hanno invaso il nostro paese e l’intero mondo del web, sfociando in alcuni casi in vere e proprie frodi, pericolose per noi e per i nostri cari. Di recente, sfruttando il periodo di crisi sanitaria ed economica, hanno iniziato a diffondersi anche molteplici truffe assicurative che colpiscono sfruttano le RC Auto per colpire sempre più utenti ogni giorno.

Il meccanismo che si cela alle spalle di questi raggiri, quindi, è molto più semplice di quanto si possa immaginare: un finto sito internet, quindi, promette ai contribuente un premio assicurativo decisamente vantaggioso, fornendo in maniera fittizia le varie garanzie legate ai pagamenti, ma, al termine della transazione, la finta azienda non rilascia alcuna assicurazione, lasciando quindi l’automobilista con il veicolo scoperto.

Secondo quanto emerso da una lunga indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale, sul web sono attualmente attivi ben 222 siti web falsi che, ogni giorno, sfruttano le assicurazioni per mettere in atto delle truffe ben strutturate. Si tratta quindi di CyberCriminali che, nascondendosi dietro finte aziende, cercano di spillare quanti più soldi possibili agli utenti ignari. Scopriamo di seguito come difenderci.

Truffe Assicurazioni: ecco come difendersi dalle frodi

Spesso la truffa ha inizio nella propria casella di posta elettronica. Gli utenti, infatti, ricevono una mail in cui viene offerto un premio assicurativo speciale e decisamente economico. Nonostante possa sembrare veritiera, purtroppo questo genere di mail risulta essere molto spesso un semplice tentativo di Phishing. Il sito web collegato alla mail, infatti, non è altro che una finta copia di un sito ufficiale, ricreata nei minimi dettagli per confondere l’utente.

Evitate quindi di aprire qualsiasi mail di questo genere ed utilizzate sempre i canali ufficiali per calcolare il vostro premio assicurativo.