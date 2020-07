Per alcuni può essere divertente, per altri no. Ma Grand Theft Auto V offre la possibilità di utilizzare una serie di trucchi per godere in maniera pressoché immediata di una serie di vantaggi ed oggetti impossibili o difficili da riscattare. In questo articolo, elencheremo alcuni dei migliori trucchi disponibili per PS4 e PC.

Se non hai mai utilizzato alcun trucco sino ad ora, sappi che la procedura per l’attivazione è molto semplice ma cambia a seconda del dispositivo utilizzato. Se giochi da PC, occorre anzitutto accedere al pannello attraverso il quale inserire il codice del trucco, premendo il tasto tilde (~). Se, al contrario, giochi da console, ti basterà semplicemente inserire la sequenza dei tasti corretta. In alternativa, è possibile attivare i gruppi direttamente dallo smartphone in-game, inserendo il relativo codice numerico.

I migliori trucchi di GTA V

Ecco alcuni dei migliori trucchi da attivare su GTA V:

Riduci livello ricercato

PS4: R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra;

PC: LAWYERUP

Smartphone: 1-999-5299-3787

Invincibilità

PS4: Destra, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Sinistra, X, Triangolo

PC: PAINKILLER

Smartphone: 1-999-7246-545-537

Scudi e salute al massimo

PS4: Cerchio, L1, Triangolo, R2, X, Quadrato, Cerchio, Destra, Quadrato, L1, L1, L1

PC: TURTLE

Smartphone: 1-999-887-853

Sblocca tutte le armi e le munizioni

PS4: Triangolo, R2, Sinistra, L1, X, Destra, Triangolo, Giù, Quadrato, L1, L1, L1

PC: TOOLUP

Smartphone: 1-999-866-587

Deadeye

PS4: Quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, X

PC: DEADEYE

Smartphone: 1-999-3323-393

Modalità ubriaco

PS4: Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra

PC: LIQUOR

Smartphone: 1-999-547-861

Super-salto

PS4: Sinistra, Sinistra, L1, R1, L1, Destra, Sinistra, L1, Sinistra

PC: FLOATER

Smartphone: 1-999-356-2837

Munizioni esplosive