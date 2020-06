Trony continua con un SottoCosto davvero incredibile, purtroppo però attivo esclusivamente in determinate regioni del nostro territorio, quali sono appunto Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Piemonte.

Data la natura della campagna promozionale, l’utente che vorrà effettuare un acquisto deve prima di tutto sapere che le scorte disponibili in negozio appaiono essere decisamente limitate, ciò sta a significare che una volta terminate non verranno più rifornite dagli addetti.

Allo stesso modo, data la limitazione indicata all’inizio dell’articolo, gli acquisti non potranno essere completati online, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia.

Volantino Trony: l’occasione per spendere poco è ghiottissima

I dispositivi in promozione con il volantino Trony sono davvero innumerevoli, tra i migliori spicca senza dubbio il Samsung Galaxy S20, un best buy assoluto nel 2020, proprio perché in grado di garantire prestazioni di livello altissimo, dietro il pagamento oggi di un contributo che si aggira attorno ai 799 euro per la versione no brand.

Le alternative proposte dal volantino Trony rientrano invece entro la fascia dei 300 euro, quindi dispositivi più o meno interessanti e forse tra i più acquistati del periodo. Tra questi spiccano sicuramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A20e.

Naturalmente le offerte del volantino Trony non si fermano qui, scorrendo le pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo scoprirete anche tantissime altre occasioni da non lasciarvi assolutamente sfuggire per risparmiare.