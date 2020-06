Beauty Camera. Questo nome ti è familiare? Del resto, il Play Store di Google ne è pieno e probabilmente anche tu hai scaricato un’app Beauty Camera in passato, o ne avrai una installata sul tuo smartphone. Se non lo sapessi, la Beauty Camera è un’applicazione che permette di scattare selfie usufruendo di alcune funzionalità e filtri che promettono di migliorare l’aspetto del viso. E’ possibile, per esempio, levigare la pelle, sbiancare i denti, aumentare o diminuire le dimensioni delle labbra e del naso, cambiare il colore degli occhi, applicare del make-up e così via.

Purtroppo, alcune di queste applicazioni nascondo malware di diverso tipo che possono compromettere il corretto funzionamento dello smartphone, e in alcuni casi persino la sicurezza delle informazioni private qui contenute. Non è la prima volta, infatti, che Google rimuove dal suo Store delle applicazioni Beauty a causa della violazione della politica sulla privacy. Di recente, il colosso di Mountain View ha eliminato ben 36 Beauty app dal Play Store.

Google rimuove 36 app Beauty Camera dal Play Store

Queste applicazioni sono state analizzate e segnalate da White Ops, società di sicurezza informatica, che ha osservato che una volta installate, queste applicazioni bombardano gli utenti con pubblicità eccessiva, aprendo costantemente un browser che reindirizzano a determinati siti Web, e persino impedendo agli utenti di disinstallare queste app, dal momento in cui la loro icona viene non appare sullo schermo. Se avete installato una delle applicazioni che troverete nell’elenco a seguire, nonostante queste siano state rimosse dal Play Store, è probabilmente necessario rimuoverle manualmente dal proprio smartphone.