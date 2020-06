Postepay: le truffe più ricorrenti che rubano soldi e dati agli utenti

La Postepay è la prepagata più utilizzata di Italia, ma anche quella che finisce più al centro del mondo delle truffe. Chiariamo una cosa: la nota carta di Poste Italiane non ha alcun tipo di criticità ed è estremamente sicura.

Il problema viene dal fatto che alcuni truffatori utilizzino mediante il phishing il suo nome per far leva sugli utenti affinché questi vadano a concedere in consapevolmente dati e password del conto. Esistono però proprio sul sito ufficiale delle linee guida da seguire per evitare tutto questo.

Postepay: arriva la solita truffa? Niente paura: ecco le linee guida per evitare di finire in trappola