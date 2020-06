Risparmiare sull’energia è un qualcosa che molti italiani cercano di fare, sebbene i risultati molte volte scarseggino e non risultino essere protratti nel tempo. È dunque facile assistere a tentativi di risparmio in tutte le famiglie dislocate sul territorio italiano seppure ad archiviare il risultato tanto auspicato, in fin dei conti, siano veramente pochi soggetti.

Nel corso del tempo sono state diverse le misure adottate a tal fine, in tali occasioni le stesse si sono rivelate persino illegali in alcuni casi (modifica del contatore, manomissione dello stesso,) pur di diminuire la bolletta della luce e del gas mensile. Da oggi in poi, però, riuscire a risparmiare sull’energia non sarà più un problema ed il tutto grazie ad una nuova offerta di Enel Energia, la quale potrà portare vantaggio a molte famiglie.

Enel Energia regala tre ore di energia Gratis ogni giorno

Uno degli ultimi piani di Enel Energia ha finalmente introdotto al suo interno una funzione interessante e capace di condurre molti utenti ad archiviare il tanto desiderato risparmio. Grazie alle ultime informazioni circolate, oggi è possibile sapere che grazie ai nuovi contratti gli utenti potranno beneficiare di ben 3 ore di energia gratis tutti i giorni. Attivabili esclusivamente da chi dispone di un contatore di ultima generazione, tali piani offrono anche un’autonomia disarmante visto che non solo il periodo di ore di ripeterà ogni ventiquattro ore, ma bensì potrà essere variato a proprio piacimento attraverso una semplice impostazione sull’app per smartphone.

Comunichiamo, infine, che il restante delle ore vedrà applicata una tariffa oraria fissa.