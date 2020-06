La nota casa automobilistica Tesla ha preparato da settimane un nuovo evento per introdurre innumerevoli novità e presentare il lancio della capsula Dragon Endeavour di SpaceX. In rete, infatti, non si fa altro che parlare di questo nuovo evento e anche l’imprenditore Elon Musk ha preannunciato le novità nell’ambito Tesla durante una recentissima intervista.

In rete non si fa altro che parlare di Musk, fondatore di Paypal, e ad approfittarne è anche Jay Leno, un noto presentatore legato al mondo delle auto grazie ad una grande e intensa passione da tanti anni. Secondo quanto dicono le notizie, proprio Musk ha deciso di invitare l’ex conduttore del The Tonight Show per un’intervista in merito ai suoi piani futuri per Tesla. Ecco quali sono le novità in merito.

Tesla, novità in arrivo: Elon Musk svela qualche dettaglio in più sui prossimi lavori

L’intervista svela qualche programma futuro per quanto riguarda la nota casa automobilistica ed Elon Musk si sofferma soprattutto su un veicolo atteso da innumerevoli consumatori. La nuova super elettrica, la Tesla Roadster, può raggiungere i quattrocento km/h fino a mille km di autonomia e vanta un’accelerazione da zero a cento km/h in circa 1,9 secondi.

A quanto pare è in arrivo anche il pick-up targato Tesla in classico stile americano con il nome di Cybertruck. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, sarà di lunghezza sui 5,6 metri, di larghezza sui 1,93 metri e alto 1,81 metri. Sarà capace, addirittura, di bloccare le pallottole perché sarà dotato di vetri blindati e portiere con pannelli in acciaio.