Grazie all’azione combinata del bonus mobilità e degli incentivi statali possiamo portarci a casa una nuova bici elettrica oppure un comodo e compatto monopattino a batteria con una spesa drasticamente ridotta. Rispetto al listino originario si può ottenere uno sconto complessivo pari al 60% del valore del bene scelto nel caso del monopattino. Per quanto riguarda le eBike si arriva addirittura ad azzerare la spesa grazie al nuovo voucher rottamazione da utilizzare secondo le nuove modalità. Scopriamole.

In questo modo ottieni una bici a pedalata assistita gratis oppure un monopattino

Scattanti ed ecologici, sono i nuovi mezzi di trasporto con propulsore a batteria identificati nei termini di eBike e monopattino. Parecchie Regioni puntano sulla dismissione dei vecchi mezzi inquinanti di tipo Diesel e Benzina. Tale categoria di veicoli (a partire dalla Classe Euro 3 ed inferiore) concede un coupon da 1500 euro da usare presso i rivenditori aderenti per ottenere una bici Gratis.

Per rottamazioni completate entro il 31 dicembre 2021 si ottiene la possibilità, valida per clienti di alcune amministrazioni regionali, di avere questo e molto altro. Infatti lo stesso bonus valido tre anni si può convertire in credito per abbonamento a mezzi pubblici e servizi di ride sharing.

Per chi volesse, inoltre, è data possibilità di avere un monopattino elettrico con sconto fino ad un massimo di 500 euro grazie allo sgravio del nuovo decreto valido per le città metropolitane ove risiedono oltre 50000 abitanti. Informati sul sito del tuo Comune di residenza per ottenere ulteriori delucidazioni in merito alle dinamiche interne per la concessione del bonus.