Non uscire di casa di sta rivelando più facile del dovuto ed il merito è dovuto, in gran parte, alle forme di intrattenimento di cui si può beneficiare a casa propria. Sono numerosi gli utenti, infatti, che stanno approfittando di questo riposo forzato per recuperare film persi al cinema, serie TV o giocare a qualche titolo con gli amici. Proprio in merito alle serie TV, inoltre, è stato rilevato un aumento di abbonamenti ai servizi streaming in maniera esponenziale. Netflix e Disney+ fanno da re nel loro ambito, ma non bisogna scordarsi di Spotify, ennesimo servizio molto diffuso tra la popolazione.

Netflix, Spotify e Disney+: ottenerli ad un minimo prezzo è possibile

Avere più di un abbonamento può rivelarsi dispendioso per molti utenti, soprattutto se si opta per i piani premium che offrono qualità migliori. Ciononostante, grazie ad una piattaforma sicura e molto conosciuta, oggi ottenere tre abbonamenti al prezzo di uno è possibile.

Together Price, infatti, permette a qualunque utente di poter risparmiare e ottenere tutte le sottoscrizioni che desidera. Per chi non fosse informato, iscrivendosi a questa piattaforma è possibile trovare dei gruppi di persone con cui suddividere l’account; bisogna avere tumore? Assolutamente no dato che sarà lo stesso Together price a gestire i pagamenti e ad evitare prelievi maggiorati o ritardi nei rinnovi.

Informiamo i nostri lettori, inoltre, che attraverso questo servizio è possibile condividere anche altre tipologie di abbonamenti come quello del pacchetto Office e molto altro ancora. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alle FAQ ufficiali.