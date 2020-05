E’ ormai acclarato che gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche probabilmente in grado di causare l’insorgere di malattie nell’organismo umano. Indipendentemente dal modello di cui l’utente è effettivamente in possesso, è sempre necessario prestare attenzione e seguire l’utile vademecum che permetterà di ridurre al massimo l’esposizione nel corso della giornata.

Indipendentemente da ciò, è bene sapere che ogni smartphone in commercio viene adeguatamente misurato e controllato, in particolar modo ne viene calcolato il cosiddetto SAR. Questi è l’acronimo di tasso di assorbimento specifico, viene indicato in watt su chilogrammo, e va ad indicare il quantitativo di radiazioni assorbite dal corpo umano per unità di peso. Per proteggere la popolazione, l’Unione Europea ha imposto un limite di 2 W/Kg a tutti i dispositivi in vendita sul territorio.

Le differenze tra l’uno e l’altro sono davvero minime, ma per chiarezza, la German Federal Office for Radiation Protection ha realizzato una interessante lista ordinando gli smartphone in base al SAR “raggiunto”. Ci teniamo a precisare che se in possesso di un modello al “primo posto” della classifica, non sarete più a rischio degli altri, semplicemente il dispositivo emetterà più radiazioni, ma come detto la differenza è davvero minima.

Smartphone e Radiazioni: i modelli più pericolosi