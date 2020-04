L’operatore Vodafone Italia negli ultimi giorni ha iniziato una nuova campagna SMS winback, dedicata ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Si tratta quindi di un’offerta winback con minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero molto conveniente. Inoltre l’operatore include anche nel prezzo di questa il servizio Digital Service. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con minuti, SMS, Giga e Digital Service

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile con incluso il nuovo servizio Digital Service a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione e della SIM sono dunque gratuiti ed il cliente avrà anche a disposizione l’assistenza tramite canali digitali.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore ad alcuni suoi ex clienti in target: “Con Vodafone i nostri canali digitali sempre a tua disposizione! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Gratis costo e attivazione SIM! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800 034 663 o su voda.it/web2 per attivare l’offerta direttamente da casa tua“.

Aprendo il link contenuto all’interno dell’SMS il cliente avrà la possibilità di inserire il proprio numero di telefono, dal quale vuole passare a Vodafone, per ricevere il codice temporaneo di 6 cifre da inserire per procedere all’acquisto dell’offerta con spedizione a casa gratuita. Per scoprire tutte le altre offerte o per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.