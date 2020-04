La situazione attuale, purtroppo, continua ad essere poco piacevole e in questa lotta continua contro un nemico invisibile la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram ha pensato bene di creare un canale per tenere aggiornati in tempo reale i suoi utenti con le notizie riguardanti il Coronavirus.

La piattaforma di messaggistica istantanea non si limita soltanto a condividere le notizie riguardanti il Covid -19, ma fa una vera e propria analisi delle fake news e di quelle veritiere così da condividere soltanto quelle più affidabili. Spesso, infatti, anche sulle varie piattaforme social, come ad esempio Facebook, si leggono delle notizie false con cui si semina il panico e allarmismi inutili. Eccovi svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Telegram e il nuovo canale dedicato al Coronavirus: ecco come scoprirlo

Per coloro che non hanno mai utilizzato l’applicazione di Telegram, ma sono interessati a questo nuovo canale creato appositamente per rimanere aggiornati sulla situazione attuale, possono scaricare l’applicazione. Basta indirizzarsi dal proprio dispositivo sul Play Store o App Store e scaricare l’applicazione ufficiale Telegram.

Una volta scaricata è necessario effettuare una velocissima registrazione simile a quella di Whatsapp per creare un account. Una volta confermato il proprio numero di cellulare è possibile iscriversi al nuovo canale (anche cliccando qui) e ricevere tutte le informazioni a riguardo in tempo reale.

Possono essere visualizzate molteplici notizie riguardo la pandemia globale, iniziando dalle situazioni attuali degli ospedali alla sperimentazione dei possibili vaccini. Insomma, una buona soluzione per rimanere aggiornati senza trovarsi davanti alle solite fake news.