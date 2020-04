Il social non permette di farlo, preferendo il mobile, ma grazie a Google Chrome esiste un modo per postare le foto presenti sul PC. Questa funzione è particolarmente utile se si vogliono pubblicare le foto scattate da una fotocamera

Se non lo hai già installato, procurati il browser di Google: puoi scaricarlo dalla pagina ufficiale. Pesa poco e l’installazione dura pochi secondi. Fatto ciò, aprilo e collegati al tuo account di lnstagram inserendo le credenziali. Clicca con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi e scegli Ispeziona.

Instagram: come caricare le foto direttamente dal computer

Lo schermo si dividerà in due parti e ti si aprirà, a questo punto, la console che ti consente di visualizzare il codice della pagina Web. In alto a sinistra di questa, troverai un pulsante che “trasforma” ciò che stai visualizzato nel browser in modalità mobile. È una funzione che serve agli sviluppatori. Cliccaci su questo pulsante.

Aggiorna la pagina cliccando su tasto F5 o utilizzando la rotellina del browser. Come vedi apparirà lnstagram in versione mobile, con tanto di pulsante per l’aggiunta della foto. Basta cliccarci su e, sfogliando nel PC, scegliere con tranquillità video o foto contenute nell’hard disk.