Da sempre molti professionisti hanno bisogno di portare con sé una certa autonomia di storage in grado di permettergli di scaricare enormi quantità di dati in un lasso di tempo il più breve possibile, è questo l’esempio di fotografi o content creators che devono estrapolare dati dalle loro reflex o videocamere.

Ecco dunque che Silicon Power viene in aiuto di questi utenti, presentando il suo nuovo PC60, un SSD portatile che unisce prestazioni ad un design sobrio e minimal fregiato da dimensioni veramente sottili.

Specifiche soddisfacenti

Dal punto di vista prettamente tecnico la periferica monta a bordo una porta USB 3.2 di seconda generazione che consente un trasferimento dati con larghezza di banda pari a 10Gbps con una velocità in lettura e scrittura rispettivamente di 540 MB/s e 500MB/s.

L’SSD verrà messa sul mercato in tagli da

240GB, 480GB, 960GB e 1,92TB e il collegamento avviene tramite un ingresso USB di tipo C, con incluso nella confezione un cavo adattatore USB Type-C/ USB Type-A che garantisce la compatibilità con un alto numero di dispositivi.

Ecco infine al pezzo forte del prodotto, infatti l’SSD in questione ha delle dimensioni veramente incredibili, ovvero 80 x 80 mm per 11,2 mm di spessore per un peso di 46 grammi: in parole povere un parallelepipedo di base rettangolare che potrebbe tranquillamente entrare nei portafogli più grandi e comunque in tutte le tasche.

Come se non bastasse Silicon Power garantisce una resistenza a piccole cadute e urti, con una possibilità di esercizio a temperature tra 0 e 70 gradi.

L’azienda non si è ancora espressa riguardo disponibilità a prezzo.