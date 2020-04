Le persone che utilizzano WhatsApp conoscono ormai ogni funzione ed ogni aspetto di questa piattaforma. La messaggistica è infatti al massimo livello proprio con questa applicazione che tutti hanno scaricato sul proprio smartphone. Ad oggi infatti sono oltre 2,2 miliardi di persone in giro per il mondo che utilizzano WhatsApp, imprescindibile se si vuole comunicare nella maniera più diretta possibile.

Da diverso tempo infatti non c’è concorrenza che tenga, visto che tutti ormai sono abituati al colosso colorato di verde. Ora come ora sembra poi che l’applicazione sia ancor più importante, viste le restrizioni imposte in giro per il mondo per contrastare il coronavirus. L’esperienza ha poi insegnato alle persone che però esistono anche soluzione esterne per implementare quelle interne all’applicazione.

WhatsApp, esistono tre funzioni molto semplici da utilizzare che cambieranno le vostre abitudini

In poche parole esistono alcune applicazioni che ti permettono di fare quel che WhatsApp non vi ho mai permesso. La prima è Whats Tracker, soluzione che consente di spiare i movimenti di chiunque senza infrangere la legge. Lasciando l’applicazione attiva in background potrete infatti sapere quando la persona esce o entra dalla chat con tanto di notifica.

Segue poi Unseen, applicazione perfetta per leggere i messaggi ugualmente anche se non entrate in chat su WhatsApp. In questo modo non aggiornerete neanche il vostro ultimo accesso. Non risulterete neanche online però vi motivi. Infine c’è WAMR, applicazione che consente a tutti di recuperare i messaggi. Il riferimento e per tutti i contenuti eliminati appositamente dopo che sono stati inviati.