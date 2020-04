Probabilmente sei fin troppo consapevole che devi lavarti spesso le mani per ridurre le possibilità di contrarre COVID-19, ma Google è felice di ricordartelo lo stesso. Wear OS ha ricevuto un aggiornamento 5.4.0 che ti ricorderà di lavarti le mani ogni tre ore e avvierà un timer di 40 secondi per assicurarti di dedicare abbastanza tempo alla pulizia (il CDC consiglia almeno 20 secondi). Insisterà anche che usi il sapone, nel caso in cui fossi tentato di fare affidamento solo ed esclusivamente sul disinfettante per le mani o sull’acqua pura.

Wear OS: una funzione che può tornarti estremamente utile e che puoi disattivare in qualsiasi momento

Come osserva Android Police, puoi disattivare questo promemoria tenendo premuto sulla notifica. Non devi preoccuparti che il tuo smartwatch ti infastidisca quando sei nel mezzo di una maratona TV. Inoltre, è necessario lavarsi oltre intervalli regolari, ad esempio ogni volta che si prepara il cibo. Questo può aiutarti ad allenare la tua memoria, ma alla fine spetta a te prendere l’abitudine di lavarti ogni volta che esegui molte attività quotidiane.

Questo può rivelarsi un promemoria molto utile. Come detto prima, può essere disattivato in ogni momento, ma tenerlo attivato per una larga parte della nostra giornata potrebbe aiutarci a salvaguardare la nostra igiene e impedire di contrarre il virus.