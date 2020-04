Il volantino Unieuro è fuori da ogni logica, proprio in questi giorni pasquali gli utenti si ritrovano tra le mani una campagna promozionale in grado di promettere alcuni dei migliori prezzi di sempre, con possibilità di effettuare acquisti direttamente online.

La chiusura dei negozi fisici ha obbligato il consumatore ad avvicinarsi all’e-commerce, Amazon indubbiamente spopola nel mondo, ma è indubbio come anche i rivenditori di elettronica stiano cercando di ritagliarsi un piccolo spazio. Gli acquisti potranno essere completati sul sito ufficiale, la consegna sarà sempre gratuita, senza limiti di spesa.

Volantino Unieuro: ecco i migliori prezzi in circolazione

Il volantino Unieuro affonda le proprie radici negli smartphone relativamente poco costosi, il maggiormente consigliato è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10, un terminale dalla buonissima qualità generale, disponibile a 419 euro, nonché caratterizzato dalla pentacamera posteriore da oltre 108 megapixel complessivi.

Sempre sulla stessa lunghezza d’onda possiamo annoverare anche i leggermente più economici Huawei P30 Lite, Asus ZenFone Max Pro M1, Motorola G8, Galaxy A30, Galaxy S10e e Motorola One Zoom. Piccola parentesi per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10+, attualmente è in vendita a 689 euro nella versione no brand, ma sinceramente se interessati al mondo Samsung Galaxy non possiamo che consigliare l’acquisto dei modelli più recenti, anche spendendo leggermente di più.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo può essere visionata al completo qui sotto, ricordate però che gli acquisti non potrete effettuarli nei negozi, ma solo online sul sito.