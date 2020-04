In un momento storico in cui la stragrande maggioranza di noi si ritrova costretta presso il proprio domicilio, ecco arrivare l’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo delle serie TV, ed in particolare della regina del settore, quale è giustappunto Netflix.

Il Coronavirus sta fisicamente mietendo vittime in tutto il mondo, ma allo stesso tempo sta gambizzando anche il settore della cinematografia generale; le serie TV stanno subendo a loro volta un piccolo rallentamento nella produzione, date le difficoltà nei doppiaggi, non preoccupatevi però, alcuni degli episodi più richiesti stanno per arrivare.

Riverdale, Suburra e Elite: quando i nuovi episodi?

Il mese di Aprile si è aperto con la pubblicazione de La Casa di Carta 4, in tantissimi si sono riversati su Netflix per scoprire il prosieguo di una delle serie più amate al mondo. Con la promessa di vedere Lucifer a partire dal mese di Maggio 2020, ora l’attenzione si è spostata su Riverdale, Suburra e Elite.

Riverdale, la serie che si occupa di raccontare le disavventure di un gruppo di liceali in una cittadina tutt’altro che perfetta, è già arrivato alla quarta stagione negli Stati Uniti da Ottobre 2019. In Italia sta tardando, i doppiaggi sono stati bloccati a causa del virus, ma stando a quanto trapelato entro l’autunno 2020 dovremmo poterne godere su Netflix.

Suburra 3, la sua ultima grande stagione, non arriverà prima della fine dell’anno corrente, mentre Elite 3 è stata pubblicata il 13 marzo, con la promessa comunque che presto si arricchirà di nuovi incredibili episodi, da lasciare a tutti gli effetti a bocca aperta.